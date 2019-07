Van Vleuten met gemengde gevoelens in La Course: ‘Gedacht aan een statement’

Even had ze eraan gedacht om een statement te maken. Tegen de organisatie van de Tour de France, die geen poging doet om een Tour voor vrouwen te creëren en het een paar maanden geleden vertikte om livebeelden van de vrouwenkoers van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl uit te zenden. Misschien zou Annemiek van Vleuten morgen als protest niet van start gaan in La Course. Maar zover kwam het niet.



,,Ik heb het erover gehad om niet te starten. Als statement. Aan de andere kant: je wilt graag rijden als coureur. Het is moeilijk. Morgen is het wél live op tv. Het is een grote wedstrijd die belangrijk is voor mijn ploeg: hij wordt prime time uitgezonden in Australië. En misschien moet ik het ook wel opgeven om méér van de ASO te verwachten. Ik wil liever een organisatie die ons écht als toegevoegde waarde ziet. Niet eentje die denkt: o ja, we doen ook nog even iets voor de vrouwen. De Tour is al zo groot, die heeft ons niet nodig.”



Annemiek van Vleuten was gisteren te gast bij In Het Wiel