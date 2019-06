Van Vleuten oppermachtig op NK tijdrijden: ‘Misschien wel m'n beste ooit’

Van Vleuten deed 39.14 over de 31,8 kilometer. Ellen van Dijk, de winnares van vorig jaar, werd tweede en was ruim anderhalve minuut langzamer: 40.49. Het brons ging in 41.03 naar Anna van der Breggen.

Van Vleuten liep eind september bij een val in de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck een zware knieblessure op. In maart maakte ze, sneller dan verwacht, haar rentree. Van Vleuten won dit jaar ook al Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

Van Vleuten, woonachtig in Wageningen, fietste door bekende omgeving. ,,Het was misschien wel mijn beste tijdrit ooit”, zei ze aan de finish. ,,Ik heb ook wel twee keer zo vaak op de tijdritfiets getraind in vergelijking met vorig jaar. Ik was erop gebrand hier goed te presteren. Het was mijn eerste tijdrit van het jaar, eindelijk een moment om in de regenboogtrui te rijden. Dat ik dan zo ruim weet te winnen, is heel fijn. We hebben altijd sterke concurrentie in Nederland en dan kan ik uit dit resultaat veel vertrouwen halen.”