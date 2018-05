Van Vleuten slaat toe in tijdrit in Baskenland

Stultiens soleerde zaterdag naar de zege in de openingsrit over 108 kilometer. Van Vleuten finishte toen op 17 seconden in de achtervolgende groep, met verder onder anderen Anna van der Breggen en Janneke Ensing. De wereldkampioene tijdrijden sloeg toe in de rit tegen de klok. Van Vleuten raffelde het parcours af in precies 34 minuten en was daarmee 14 seconden sneller dan Van der Breggen. De Duitse Lisa Brennauer moest als nummer drie al zo'n driekwart minuut toegeven, Stultiens was bijna 3 minuten langzamer dan Van Vleuten.