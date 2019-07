Van Vleuten voelt geen extra druk in Giro Rosa

,,Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik mijn titel ga verdedigen”, vervolgt Van Vleuten. ,,Maar er liggen zeker kansen om te winnen. Mijn team en ik nemen de ervaring mee van vorig jaar en dat is een voordeel. In 2017 was een hoge eindklassering ons voornaamste doel, maar toen waren we nog vrij onervaren. Dat is nu anders. We weten sinds 2018 hoe het is en wat het van ons vraagt om te winnen. Dat geeft me veel zelfvertrouwen.”