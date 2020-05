Van Vliet blij met datum Gold Race: kans op Van der Poel én Dumoulin

Door Daan Hakkenberg

De afgelopen weken had Van Vliet direct contact met UCI-voorzitter David Lappartient over de nieuwe wedstrijdkalender in dit coronajaar en hij wilde per se dat de Amstel Gold Race in oktober verreden zou worden. Hoe verder in het jaar, des te grote dat de coronacrisis onder controle is, denkt van Vliet.

,,We hebben een goede datum te pakken. We zitten nu in een kwade periode, maar het kan alleen maar beter worden. Op 1 november was weer te laat geweest vanwege de Tourtocht en in augustus lopen we het risico dat de wedstrijd misschien toch geschrapt wordt en er wordt niet meer geschoven in de kalender.’’

De Amstel in het najaar vergroot de kansen op een sterk deelnemersveld, zegt Van Vliet. Luik-Bastenaken-Luik, wordt een week eerder verreden, de kasseienklassiekers Ronde van Vlaanderen en Parijs - Roubaix in de weken erna. ,,Eerst de kasseien en dan de Amstel, dan twijfelen renners vaak. Maar met Vlaanderen en Roubaix erna, dan kan Mathieu van der Poel gewoon bij ons rijden. En als Tom Dumoulin goed uit de Tour de France en het WK komt, kan hij ook bij ons meedoen.’’

Ook BinckBank Tour tevreden

Ook koersdirecteur Rob Discart van de BinckBank Tour is erg tevreden met die nieuwe datum die hij van de UCI toebedeeld heeft gekregen. De etappekoers door Nederland en België vindt op de nieuwe kalender van de UCI WorldTour plaats van 29 september tot en met 3 oktober en telt vijf in plaats van zeven etappes.

,,In de nieuwe najaarskalender is er voor elke koers zichtbaar meer concurrentie dan in een normaal jaar”, zegt Discart. ,,De BinckBank Tour valt dan wel samen met de Waalse Pijl, wij mikken met de aard van onze koers toch meer op de renners van de vlakkere klassiekers, de flandriens. Die kunnen nu bij ons al aan de slag, kort voor de eendagskoersen later in oktober.”