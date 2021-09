Van Wijnaldum tot Koopmeiners en van Frenkie de Jong tot Dumfries: alle Nederlanders in de Champions League

Groep A

De Groep des Doods is ook meteen de enige groep in het huidige Champions League-seizoen waarin elke club een Nederlander in de gelederen heeft. Nathan Aké (Manchester City), Georginio Wijnaldum en Xavi Simons (Paris Saint-Germain) zullen zelfs goede hoop hebben op de eindzege van deze Champions League-jaargang. RB Leipzig en Club Brugge moeten hopen op een stunt. ,,Noa en ik grapten al dat we om de Europa League gingen strijden", zei Brian Brobbey onlangs in een interview met deze krant. De spits zal in elk geval hopen dat het Club Brugge van Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost onder hen gehouden wordt in de groep, want de nummer mag het Europese avontuur na de winter vervolgen in de Europa League.

* In dit overzicht zijn geen spelers opgenomen die wel in Nederland geboren zijn, maar hun interlands voor een ander land spelen, zoals Sergiño Dest, Hakim Ziyech en Oussama Idrissi

Groep B

Na het vertrek van Wijnaldum is Virgil van Dijk de enige Nederlander nog bij Liverpool en daarmee is hij ook de enige Nederlander in Groep B. Bij AC Milan, Atlético Madrid en FC Porto speelden in het verleden voldoende landgenoten, maar dit seizoen niet. Voor Van Dijk worden het weer zijn eerste Champions League-minuten sinds 11 maart 2020, toen Atlético Madrid te sterk was in de achtste finale. Vorig seizoen zag de geblesseerde Van Dijk hoe zijn ploeg werd uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Real Madrid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Groep C

In Groep C spelen logischerwijs de meeste Nederlanders. Ajax neemt het namelijk in die poule op tegen Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting Lissabon. Met onder anderen Steven Berghuis, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Jurriën Timber hopen de Amsterdammers een ronde verder te komen. De enige Nederlander tegen wie Ajax het op zal moeten nemen is voormalig PSV-aanvaller Donyell Malen, die met Borussia Dortmund de favoriet in de groep is. Bij Besiktas is Jeremain Lens niet ingeschreven en ook in het groene deel van Lissabon spelen momenteel geen Nederlanders.

Groep D

Real Madrid barstte in het verleden van de Nederlanders, maar die tijden liggen inmiddels achter ons (tenzij je Marco Asensio meerekent natuurlijk. Wisten jullie dat hij...). Stefan de Vrij en Denzel Dumfries zijn dan ook de enige Nederlanders in de poule met Real Madrid, Internazionale, Sheriff Tiraspol en Sjachtar Donetsk. Bij laatstgenoemde club speelt wel een oude bekende: Lassina Traoré, vorig jaar nog de spits van Ajax die vijf keer scoorde tegen VVV-Venlo.

Volledig scherm Denzel Dumfries in actie namens Internazionale. © EPA

Groep E

Met FC Barcelona in Groep E zijn er ook in die groep volop Nederlanders te bewonderen. Coach Ronald Koeman kan dit Champions League-seizoen een beroep doen op Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong. En dan rekenen we de in Almere geboren Sergiño Dest in dit overzicht niet eens mee, aangezien hij zijn interlands voor de Verenigde Staten speelt. Zij treffen geen landgenoten bij Dynamo Kiev, Benfica en Bayern München.

Groep F

In Groep F zouden we in theorie elke wedstrijd een Nederlander in actie moeten kunnen zien. Villarreal, Manchester United en Atalanta Bergamo hebben immers allemaal Nederlanders in de selectie. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk wel de kans krijgen om te spelen. Iets wat voor Donny van de Beek bij Manchester United bepaald geen zekerheidje is. Al was dat vorig jaar in de Champions League wel anders. Toen kreeg de voormalig Ajacied in elke groepswedstrijd zijn minuten. Zien we hem terug tegen het Villarreal van Arnaut Danjuma of het Atalanta Bergamo van Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners?

Volledig scherm Teun Koopmeiners. © EPA

Groep G

Naast Erik ten Hag en Ronald Koeman is Mark van Bommel de derde Nederlandse trainer in dit Champions League-seizoen. Hij bevindt zich met VfL Wolfsburg in Groep G. Van Bommel, Wout Weghorst en Micky van de Ven beginnen het Europese avontuur vanavond met een uitwedstrijd tegen Lille. Daar speelt nog altijd Sven Botman, die vorig jaar kampioen van Frankrijk werd. Bij RB Salzburg spelen geen Nederlanders en bij Sevilla is er nog maar eentje over: Karim Rekik. Luuk de Jong is immers naar Barcelona vertrokken bij de club waar met voormalig eredivisiespelers Oussama Idrissi en Nemanja Gudelj nog twee oude bekenden zitten.

Groep H

Matthijs de Ligt sluit dit overzicht aan Nederlanders in de Champions League af. Hij heeft vanavond een basisplek als Juventus, dat in de competitie dramatisch is begonnen met één punt uit drie wedstrijden, het opneemt tegen Malmö FF, de ploeg van coach Jon Dahl Tomasson. Vanuit Nederlands oogpunt wordt er uiteraard ook gekeken naar de prestatie van Hakim Ziyech bij Chelsea.