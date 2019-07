Van Wolfswinkel baalt van rol als flankspeler: ‘Geen reet aan’

,,Het is geen reet aan”, zei hij na afloop voor camera van Fox Sports over de positie waar coach Marcel Koller hem had geposteerd. Van Wolfswinkel voelt zich thuis in de punt van de aanval, maar op die plek kreeg Albian Ajeti de voorkeur. ,,Ik ben spits natuurlijk. De trainer wil mij soms op die positie hebben. Maar ik speel ook weleens op ‘tien’ en nu dus op weer op rechts. Dit weer de eerste keer sinds een half jaar geloof ik dat ik daar moest beginnen. Ik doe het natuurlijk als ’t moet en vul het op mijn manier in.”



De spits ziet het ondanks de nederlaag zonnig in voor zijn team. ,,Als je het ons vraagt, dan staan we er heel goed voor. Twee keer scoren in een uitwedstrijd is zeker goed. We kunnen het thuis afmaken.” Van Wolfswinkel zag PSV het grootste deel van de wedstrijd domineren. ,,Maar zo veel kansen hebben ze niet gekregen. Ik denk dat we goed hebben verdedigd en we waren gevaarlijk met onze counters”, zei de aanvaller.