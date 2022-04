Van Wonderen is teleurgesteld, maar ook trots op seizoen GA Eagles: ‘Spelers voorbereiden soms net als kinderen opvoeden’

„Het was doodstil in de kleedkamer. Iedereen is teleurgesteld”, constateerde Van Wonderen. „We weten dat het beter moet en dat we niet op minder dan honderd procent kunnen spelen. Daar bereiden wij de spelers ook op voor. Je waarschuwt ze. Het is soms net als kinderen opvoeden. Je zegt dat ze moeten uitkijken voor vuur, maar pas als ze zich echt branden voelen ze waarom. Wij waren niet goed vandaag en hebben ervaren dat we dit niet meer willen. Het is aan ons om de komende vier wedstrijden te laten zien wat ons sterk maakt.”