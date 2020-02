Vandaag komt hij: de auto waarin Max er meteen wil staan

REACTIES Drommel na verlies in Emmen: ‘Dit is Twen­te-onwaardig’

11 februari EMMEN - Joël Drommel werd dinsdagavond al binnen dertig seconden aan het werk gezet. Hij voorkwam in Emmen een vroege tegengoal. Ook in de tweede helft was de doelman belangrijk voor FC Twente. Desondanks kon hij het 2-0 verlies van zijn ploeg niet voorkomen. Na afloop noemde hij de nederlaag ‘Twente-onwaardig’.