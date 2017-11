Vandeweghe opent finale Fed Cup

Coco Vandeweghe komt morgen tijdens de finale van de Fed Cup tegen Wit-Rusland als eerste de baan op voor de Amerikaanse tennissters. In Minsk neemt de 25-jarige speelster het op tegen Aliaksandra Sasnovitsj, zo is vanmiddag bekendgemaakt.

Het wordt de eerste ontmoeting tussen Vandeweghe en Sasnovitsj, die dit jaar in de Fed Cup allebei nog ongeslagen zijn. De Tsjechische Petra Kvitova was in 2011 de laatste speelster die het gehele jaar doorkwam zonder verlies in de landenwedstrijd.

De tweede partij in de finale gaat zaterdag tussen Sloane Stephens, winnares van de US Open, en Arina Sabalenka. De andere partijen staan voor zondag op het programma.

Het team van de Verenigde Staten is recordhouder met zeventien eindzeges in het landentoernooi voor vrouwen. Wit-Rusland staat voor de eerste keer in de eindstrijd van de Fed Cup.

Amerika, dat het evenement zeventien jaar geleden voor het laatst won, is in februari tegenstander van de Nederlandse tennissters in de eerste ronde van de Fed Cup in 2018.