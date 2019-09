Vanmarcke soleert in Plouay naar de overwinning

Indrukwek­ken­de roeiploeg vol vertrouwen richting Tokio

16:57 Technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond (KNRB) baarde half juli opzien met zijn doelstelling voor de Olympische Spelen van 2020. Hij liet zich ontvallen dat hij in Tokio met zijn ploeg voor niet minder dan vijf medailles zou gaan. Na een matig WK vorig jaar in Bulgarije (twee podiumplaatsen in de veertien olympische klassen) en een wisselvallig wereldbekerseizoen in 2019 leek dat een nogal boude uitspraak van Evertse.