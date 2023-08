VDP alleen voor ‘Parijs’ op WK mountainbike: ‘Jammer dat dit niet eind september valt’

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Vermakelij­ke eerste helft in bomvol Brisbane, nog geen goals bij Australië - Frankrijk

Tot grote vreugde van het merendeel van het publiek bij het WK vrouwenvoetbal zit Australië nog in het toernooi. Het gastland speelt vandaag (aftrap 09.00 uur) in de kwartfinales tegen Frankrijk. Beide landen kwamen nooit verder dan de laatste acht van een wereldkampioenschap: Australië werd al drie keer in de kwartfinales uitgeschakeld (2007, 2011 en 2015), Frankrijk de afgelopen twee edities (2015 en 2019). Welk land schrijft geschiedenis? Het duel wordt gespeeld in Brisbane, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.