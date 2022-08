Vechtjas Tim van Rijthoven breekt Chinese muur in vijfsetter op US Open: ‘Ik ben vooral trots op mezelf’

Door Rik Spekenbrink



Tim van Rijthoven (25) was als kind al een begenadigd tennisser. Zijn zwakste punt zat lange tijd tussen zijn oren. Zo was hij te veel bezig met meningen of verwachtingen van anderen. Gisteren toonde hij aan juist een koele kikker te zijn in verhitte situaties. Niet minder dan zeven wedstrijdpunten werkte hij tegen de Chinees Zhizhen Zhang weg in de eerste ronde van de US Open. Om de allereerste vijfsetter van zijn carrière na een slijtageslag van vier uur glorieus over de streep te trekken: 3-6, 6-7, 7-6, 6-1, 6-4.