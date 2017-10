Veel culturen en toch een eenheid bij studentenploeg Arriba

ENSCHEDE - Het is een mengeling van culturen. De studentenploeg van basketbalvereniging Arriba herbergt liefst vijf nationaliteiten. Toch staat er een team met een gezamenlijk doel. Respect afdwingen in de tweede divisie. Dat is het doel.

Bas Reuvekamp is eigenlijk de enige constante factor bij Arriba. In tien seizoenen heeft de coach een karrenvracht aan spelers zien komen en gaan. Het was deze zomer niet anders. Acht spelers zwaaiden om verschillende redenen af, zes kwamen er voor in de plaats. Waaronder een Ier, een Spanjaard en een Est. „We zijn er kwalitatief wel iets op achteruit gegaan", is Reuvekamp eerlijk. Terwijl zijn ploeg promoveerde van het district naar de landelijke tweede divisie.

,,Ik heb ook geen angst gehad dat we elke wedstrijd zouden worden afgeschoten", zegt Dimitry Brons. De aanvoerder is één van de vier overgebleven spelers bij de studentenploeg en was juist nieuwsgierig wat het stapje hoger zou brengen. ,,En dat bevalt tot nu toe prima. Alles is beter in de tweede divisie. Betere tegenstanders, betere scheidsrechters, betere zalen, betere wedstrijdtafels."

Volledig scherm Arriba (Universiteit Twente) tegen Orca's uit Urk. © Frans Nikkels

Ook Brons, die al vier jaar voor Arriba uitkomt, heeft al heel wat teamgenoten gehad. Tegen Orca's speelde hij voor het laatst samen met Alex Bakin. De Noor, met afstand de beste speler, gaat terug naar zijn vaderland om daar op het hoogste niveau te spelen. ,,Natuurlijk gaan we Alex missen. Maar nu moeten andere spelers op gaan staan."

De aanvoerder noemt Silver Suurorg, de Est, die in de eerste drie wedstrijden nauwelijks indruk had gemaakt. Maar tegen Orca's stond Suurorg op met 12 punten en een voortrekkersrol. En zo ziet Reuvekamp het graag. ,,De spelers moeten alles voor elkaar over hebben, een team vormen. Elkaar overeind helpen als een ploeggenoot op de grond ligt, opstaan voor spelers die worden gewisseld en ze bedanken voor hun inzet."

Overtuigen

Het smeden en kneden is de coach wel toevertrouwd. Hij doet al een decennium lang niet anders. Daarbij moet Reuvekamp zijn spelers zien te overtuigen van zijn visie op het spelletje. ,,Dat betekent veel herhalen, maar ook uitleggen. Waarom? Het zijn wel studenten hè. Die nemen niet alles klakkeloos over. Als ik geen uitleg geef over de speelwijze, kom ik er niet mee weg." Over de vorderingen van zijn team is Reuvekamp 'bij vlagen tevreden'. Tegen Orca's was dat in de eerste minuten na rust toen Arriba minuten lang geen punten tegen kreeg en de ene na de andere goed uitgespeelde aanval richting de basket van Orca's rolde. ,,De intensiteit en energie die we toen hebben getoond is geen hele wedstrijd vol te houden", weet Reuvekamp. ,,Maar dat moet wel drie kwarten kunnen."