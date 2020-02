‘Veel rondjes, dat is het belangrijkste’

Het hele geplande programma werd er door de Nederlander heen gejaagd. Bijna 800 kilometer maakte hij op de eerste van zes testdagen, die duurde van 09.00 tot 18.00 uur. Hij klokte 168 rondjes, meer dan hij ooit reed op de eerste testdag in Spanje. ,,We hebben veel rondjes gemaakt en dat blijft nu toch het belangrijkste’’, reageerde hij na zijn lange werkdag dan ook tevreden. ,,Dit was een prima dag. We hebben de dingen kunnen doen die we wilden doen en veel geleerd. Deze dag was een perfect voorbeeld van hoe zo’n eerste dag moet lopen.”