Veel sprinters in je ploeg voor het Tour Wielerspel? Oud-profrenner Posthuma: ‘Voor sprinters wordt het een kwestie van overleven’

lezerstourHij droeg ooit de witte trui in de Tour de France, als beste jongere. Inmiddels houdt Joost Posthuma zich al jaren bezig met duurzame energie, maar met zijn wielerkennis is nog steeds niets mis. Daarom geeft de 42-jarige Enschedeër als expert adviezen voor het samenstellen van een succesvolle ploeg voor het tourwielerspel van deze krant.

Viermaal nam Joost Postuma deel aan de Tour de France als renner van Rabobank, de voorloper van het huidige Jumbo-Visma. Zijn eerste La Grand Boucle was in 2005, zijn laatste in 2011. De geboren Hengeloër, specialist tijdrijden, droeg die laatste keer het shirt van het Luxemburgse Leopard-Trek van de gebroeders Andy en Fränk Schleck. Knecht Posthuma zag de Schlecks in Parijs als tweede en derde eindigen. Zijn eigen beste prestatie ooit was het dragen van de witte trui, als beste jongere in de Tour de France.

En vlak Peter Sagan niet uit, hè? Dat is, zoals onze zuiderbu­ren het zo mooi zeggen, ‘gene gewone’ Joost Posthuma

Al een tijdje is-ie geen beroepsrenner meer, maar de wielerkaravaan en ook de komende Tour, telt nog wel coureurs met wie Posthuma, eind 2012 gestopt, samen heeft gekoerst. „Wout Poels bijvoorbeeld. Of wat te denken van de wereldkampioen van 2013, Rui Costa uit Portugal. Nog steeds van de partij. En mijn kamergenoot bij RadioShack: de Fransman Tony Gallopin. Die kwam toen van Cofidis en rijdt nu bij Trek.”

Mark Cavendish

Over ‘oudjes’ gesproken, vergeet Mark Cavendish niet. De 38-jarige Brit begint aan zijn veertiende Ronde van Frankrijk, waarin hij maar liefst 34 maal als sprinter een rit heeft gewonnen. Of ‘Cav’ in zijn afscheidsjaar in deze Tour opnieuw de snelste zal zijn, is de grote vraag. „Het is heel knap wat Cavendish doet en heeft gedaan, maar ik zou hem niet opstellen”, zegt Posthuma stellig. „Hij gaat in deze Tour niet meer winnen. Ik denk dat Alexander Kristoff meer kans heeft”, zegt hij over de Noor, die wellicht bij het kleine Deense Uno-X voor een verrassing kan zorgen.

Het opnemen van sprinters in de ploeg voor de lezerstour is dit jaar sowieso ‘tricky’, vindt Posthuma. „Als ik terugga naar mijn dagen in de Tour, dan had je in de eerste week vaak veel sprinterskansen. De Tour begon vaak met een proloog, iets wat sprinters meestal ook goed verteren, en daarna had je wat vlakke ritten. Deze Tour begint in Bilbao, waar het geen meter vlak is, met een gewone etappe. Ook daarna komen nog enkele lastige en pittige ritten. De derde etappe bijvoorbeeld staat aangemeld als vlak, maar wel met wat klimmetjes onderweg.”

Bordeaux

De sprintersploegen zullen de eerste week hun kruit drooghouden, meent Posthuma. „Pas als ze in ‘Rob Harmeling-gebied’ komen, wordt dat anders”, verwijst hij naar rit 7, met finishplaats Bordeaux. De plek in het zuidwesten van Frankrijk waar Nijverdaller Harmeling in 1992 als winnaar finishte. „Pas op die dag verwacht ik dat de sprinters écht aan de bak kunnen. Mits ze de eerste zware week overleefd hebben.”

Het parcours van de 110de editie is volgens Posthuma vooral in de beginfase op het lijf geschreven van aanvallende types en alleskunners als Wout van Aert en ‘onze’ Mathieu van der Poel. „Maar ook een Julian Alaphilippe of Thomas Pidcock. Die laatste kan uitstekend omhoog en ook goed afdalen”, aldus de oud-renner, die verder nog de namen noemt van Mads Pedersen en Jasper Stuyven. „En vlak Peter Sagan niet uit, hè? Dat is, zoals onze zuiderburen het zo mooi zeggen, gene gewone.”

Geen enkele twijfel

Over de absolute topfavorieten voor het geel bestaat geen enkele twijfel: „Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, die beiden kunnen beschikken over een heel sterke ploeg. Vooral UAE (Team Emirates van Pogacar, red.) is in staat om drie weken lang de gele trui te verdedigen. Maar het kan ook zijn dat die ploeg om strategische reden de trui in de eerste weken weggeeft. Dan heb je weer verrassende namen die naar voren kunnen schuiven”, zegt Posthuma.

Het legertje kandidaten voor de overgebleven podiumplaats is groot en gevarieerd. „Romain Bardet (DSM), Ben O’Connor (AG2R), Rigoberto Uran en Ricard Carapaz (EF Education), Egan Bernal (Ineos), Enric Mas (Movistar) en David Gaudu (Groupama-FDJ) zijn allemaal renners om rekening mee te houden. En die dankzij de parcoursbouwers ook kansen hebben. De deelnemers aan de Lezerstour moeten daar goed op letten bij het samenstellen van hun ploeg.”

