‘Veel stress’ bij Oekraïense Tsoerenko over mogelijk loten Russische op Roland Garros: ‘Het is heel zwaar’

De Oekraïense tennisster Lesia Tsoerenko heeft in de aanloop naar Roland Garros gezegd dat zij en haar sportende landgenoten Russen en Belarussen ‘op elk terrein’ moeten zien te verslaan. Tsoerenko is teleurgesteld dat diverse sportbonden sporters uit beide landen gewoon toelaten hoewel er een oorlog woedt in haar land sinds de inval van de Russen met hulp van Belarus.

Tsoerenko (33) zei in een interview ‘veel stress’ te voelen over het feit dat ze in Parijs mogelijk een tegenstander uit Rusland of Belarus treft. Maar ze klonk ook strijdbaar. ,,Mijn boodschap voor Roland Garros is dat het is zoals wat ik zei over andere sporten: we moeten gewoon gaan en ze op elk terrein verslaan. Het heeft voor Oekraïense sporters geen zin om zich terug te trekken. Wat voor signaal geef je daarmee af? We hebben gevraagd deelname van Russen en Belarussen te verbieden, maar de tennisorganisaties willen niet naar ons luisteren.”

Tsoerenko zegt gefrustreerd te zijn door het gebrek aan steun, zelfs privé, die zij en haar Oekraïense medespelers hebben gekregen van Russische en Belarussische rivalen, hoewel sommigen ‘vroeger zeer goede vrienden waren’. In het toernooi van Miami trok ze zich terug voor de partij uit de derde ronde tegen de Belarussische Aryna Sabalenka omdat ze last had gehad van een paniekaanval.

Volledig scherm De Belarussische Aryna Sabalenka is toch welkom op Roland Garros. © AP

Dat gebeurde na een aanvaring met Steve Simon, de baas van tennisorganisatie WTA, die volgens Tsoerenko in zijn standpunt over Russen en Belarussen 180 graden was gedraaid. ,,Eerst werden Russen die de oorlog ondersteunden uitgesloten en nu waren ze opeens welkom, zei hij. Ik was geschokt.”

Tsoerenko was bang dat haar partij tegen Sabalenko zou worden gebruikt als bewijs dat wedstrijden tussen Oekraïense sporters en Russen gewoon kunnen. ,,Ik heb ook het gevoel dat het IOC tennis gebruikt om een brug te slaan, zodat ze kunnen zeggen: sporters uit die landen kunnen het gewoon tegen elkaar opnemen, dat het geen probleem is. Maar dat is het wel. Het is heel zwaar voor Oekraïners om op het sportveld Russen of Belarussen te treffen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's