Veelers naar de Tour als coach Sunweb

Volledig scherm Ploegleider Tom Veelers (links) en Sunweb-renner Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos

Veelers ging als wielrenner zelf driemaal van start in de Tour de France. Zijn debuut was in 2012, maar in 2013 en 2014 trok hij als lead-out man de eindsprint aan voor zijn ploeggenoot Marcel Kittel, die daardoor heel wat Touretappes op zijn naam wist te schrijven. In 2016 kwam er, als gevolg van een langslepende knieblessure, een eind aan zijn actieve carrière als profrenner. Veelers kreeg vervolgens een rol in de trainersstaf van Sunweb, de formatie van de Markelose manager Iwan Spekenbrink.

Volgens Veelers kijkt de ploeg in de Tour onder meer uit naar de ploegentijdrit. ,,Als regerend wereldkampioen hebben wij die etappe aangestipt en we gaan voor een goed resultaat”, zegt Veelers, volgens wie het parcours dit jaar veel vraagt. „De eerste wordt zeer hectisch, met etappes vlak bij de kust, veel smalle wegen, de ploegentijdrit, twee bergetappes en de kasseien van Roubaix.”

Longlist

Op de woensdag gepresenteerde longlist van Sunweb staande namen van twaalf renners. Voornaamste is die van Tom Dumoulin, de nummer twee van de afgelopen Giro d'Italia. De 27-jarige Limburger staat met ambities voor het klassement aan de start van de Franse etappekoers. „Na een goede Giro focus ik me ook in de Tour op het algemeen klassement, maar wel zonder een specifiek resultaat in gedachten”, zegt Dumoulin. „Dit is vooral bedoeld om te leren.”

De kopman van Team Sunweb eindigde in de Giro als tweede achter Chris Froome. ,,Ieder resultaat dat ik kan behalen in de Tour, zie ik als een bonus voor dit seizoen”, aldus Dumoulin, die vorig jaar historie schreef door als eerste Nederlander de Giro te winnen. ,,Tot nu toe heb ik me dit seizoen gefocust op de Giro. Het is voor mij en voor de ploeg een nieuwe ervaring om twee grote rondes achter elkaar voor het klassement te rijden. Het zal ons waardevolle inzichten geven voor de toekomst.”

De wereldkampioen tijdrijden had eerder laten doorschemeren graag ook naar de Tour te gaan als hij goed uit de Italiaanse etappekoers zou komen. Een paar dagen nadat hij als nummer twee van het eindklassement was gehuldigd in Rome, liet Dumoulin al weten dat hij zijn keuze had gemaakt.

Klassementsambities

,,We gaan naar de Tour met als doel om onze klassementsambities voor de toekomst te ontdekken”, zei Sunweb-trainer Adriaan Helmantel. ,,Dat proces willen we dit jaar met Tom doorlopen, zonder druk te leggen op het resultaat. We willen hier de komende jaren op kunnen voortbouwen.”