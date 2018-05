Veelvraat Ronaldo ook vanavond weer op recordjacht

Pluimers in selectie KNWU voor Vredes­koers junioren

17:15 ENTER - Wielrenner Rick Pluimers komt vanaf donderdag 3 mei tot en met zondag 6 mei met een KNWU-juniorenselectie uit in de Vredeskoers in Tsjechië. Dit is een wedstrijd in het kader van de UCI-Nations Cup, een internationale landencompetitie voor renners onder de achttien jaar.