Veenendaal-Veenendaal botst met WK wielrennen en gaat opnieuw niet door

,,Toen we in mei ervoor kozen om de wedstrijd uit te stellen, zijn we direct aan de slag gegaan om alsnog van start te gaan in september”, zegt André Homma, bestuursvoorzitter van Veenendaal-Veenendaal. ,,Uiteraard waren we op de hoogte dat in die periode het WK Wielrennen op de agenda stond. Tegelijkertijd hoefde dit in onze ogen niet in de weg te zitten wat betreft deelnemende ploegen.”



Volgens Homma is het parcours van het WK minder geschikt voor sprinters, die juist in Veenendaal weer erg goed uit de voeten kunnen. ,,Mede om deze reden had zich ook al een mooi rennersveld aangemeld om van start te gaan. Helaas heeft de UCI de data in september niet vrijgegeven en moesten we als bestuur een keuze maken om niet in de knoop te komen met de nog beschikbare voorbereidingstijd.”