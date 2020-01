Vekic slaat Sjarapova naar huis

Het is al de derde Grand Slam op rij dat Sjarapova, voormalig nummer 1 van de wereld, niet door de eerste ronde heen komt. In Melbourne mocht ze starten vanwege een toegekende wildcard, omdat ze in 2008 de titel veroverde. Inmiddels is de Russin ver afgezakt op de WTA-ranking en staat 136ste.



,,Ik kan wel klagen en praten over de problemen met mijn schouder, maar het zit niet in mijn karakter om excuses te zoeken”, zei Sjarapova over haar nederlaag.