Veldrijder Pim Ronhaar uit Hellendoorn wint wereldbeker in Namen

Feyenoord wil tegen Ajax ook afjagen: ‘We gaan proberen te domineren’

Feyenoord is er verrassend in geslaagd om Ajax tot de helft van de competitie bij te benen. In de Klassieker willen de Rotterdammers over de rivaal heen, volgens de nieuwe huisstijl: afjagen en domineren.

10:57