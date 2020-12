Pim Ronhaar kwam zondag juichend over de streep in de werelbekercross van Dendermonde. De 19-jarige coureur uit Hellendoorn maakte met een achtste plaats indruk in een zware wedstrijd tussen de elite-renners.

De derde wedstrijd in de wereldbekercyclus was ongekend zwaar. Dat kwam vooral door de kletsnatte weersomstandigheden, waardoor het parcours in een blubberfestijn was veranderd. Fietsen was op de meeste plaatsen onmogelijk, in de zuigende modder.

Dikke glimlach

Wout van Aert was het beste bestand tegen de omstandigheden. De Belg liet wereldkampioen Mathieu van der Poel ver achter zich, de Nederlander moest genoegen nemen met een tweede plaats. Op dik twee minuten achterstand. Al de renners kwamen vrij gelaten over de streep, op uitzondering van Pim Ronhaar. De veldrijder uit Hellendoorn beïndigde zijn wedstrijd met een dikke glimlach op het gezicht.

Negentien jaar

Met zijn negentien jaar komt Ronhaar nog uit in de beloftencategorie. Omdat renners van die leeftijdsgroep geen eigen wedstrijd in de wereldbeker hebben, doen die talenten mee met de grote mannen. In de praktijk betekent dat meestal dat ze vooral achterin het deelnemersveld te vinden zijn. De verschillen tussen de top in de elite en de beloften is erg groot.

Maar niet deze natte zondagmiddag in Dendermonde. In zijn tweede jaar als beloftenrenner finisht Ronhaar tussen allemaal eliterenners. Na Van der Poel en Corné van Kessel (6de) is hij de derde Nederlander in Dendermonde. Na zijn vijfde plaats op het EK voor belolften eerder dit seizoen in Rosmalen, is de achtste plaats de beste klassering voor Ronhaar.

Op 3 januari staat de volgende wereldbekercross gepland. Die wordt gehouden in Hulst.