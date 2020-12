Veldrijder Ronhaar opnieuw aan de bak met de eliterenners

Na de wereldbekercross in Namen kan veldrijder Pim Ronhaar zich opmaken voor de volgende wedstrijd met de eliterenners. De 19-jarige coureur uit Hellendoorn is geselecteerd voor de World Cup in Dendermonde.

Gezien zijn leeftijd is Pim Ronhaar nog een renner voor de beloftencategorie. Toch stond hij afgelopen zondag in het Belgische Namen aan de start met de eliterenners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Op zondag 27 december gaat dat wederom gebeuren, ditmaal in de World Cup van Dendermonde.

‘Geen eigen wedstrijd’

Bondscoach Gerben de Knegt legt uit waarom: De beloften zijn zondag opnieuw in de eliteselectie opgenomen, omdat zij vooralsnog geen eigen wedstrijd in de wereldbeker hebben. „Die situatie geldt zeker ook al voor Hulst weer een week later. Mochten de maatregelen in België veranderen, dan kan het zijn dat de beloften in Overijse wel weer hun eigen race kunnen rijden”, aldus de bondscoach.

Twee lekke banden

In de zware cross van Namen had Ronhaar niet zijn beste dag, hij finishte uiteindelijk teleurstellend als 37ste. De inwoner van Hellendoorn gaf aan twee lekken banden te hebben gehad en ook nog eens kettingproblemen. In Dendermonde hoeft Ronhaar in ieder geval niet de concurrentie van Mathieu van der Poel te vrezen. De winnaar van Namen slaat de volgende wereldbekercross over.

Marianne Vos

Bij de vrouwen is de Enschedese Sophie de Boer een van de dertien Nederlandse veldrijdsters. De Boer moest in Namen genoegen nemen met een 24ste plaats. De meeste aandacht in Dendermonde zal uitgaan naar Marianne Vos, die terugkeert in de cyclo-cross.