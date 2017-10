Veldrijdster Kaptheijns blijft maar winnen

Kaptheijns zegevierde eerder al in Gieten, Zonhoven en Boom. Na vier van de acht wedstrijden gaat de kopvrouw van Crelan-Charles aan kop van het klassement met de maximale score van 60 punten. Cant, de wereldkampioene veldrijden, staat tweede met 51 punten. De volgende Superprestigecross is over twee weken in Gavere.



Kaptheijns had zaterdag in Rosmalen ook al de Grote Prijs van Brabant gewonnen. Ze werd na afloop met een bos bloemen in haar handen afgevoerd in een rolstoel. De veldrijdster had een diepe snee onder haar linkerknie opgelopen toen ze in aanraking was gekomen met een schijfrem. De wond moest in het ziekenhuis worden gehecht.