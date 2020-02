Veldrit Merksplas gaat ondanks storm gewoon door

De vrouwen komen zondag om 13.20 uur in actie, de mannen volgen om 14.30 uur in plaats van 15.00 uur. De aangekondigde storm Ciara wordt rond dat tijdstip aan de Nederlandse en Belgische kust verwacht. De organisatie zegt alle ontwikkelingen ‘nauwgezet in de gaten te houden’.



De Superprestige-wedstrijd in Merksplas is de voorlaatste wedstrijd van het regelmatigheidsklassement. Laurens Sweeck verdedigt bij de mannen een minimale voorsprong op Eli Iserbyt. De Belgisch kampioen verzamelde 69 punten, één meer dan zijn land- en ploeggenoot. Lars van der Haar staat derde met 64 punten. Bij de vrouwen voert Ceylin del Carmen Alvarado de ranking aan. Yara Kastelijn staat tweede, maar is flink gehavend. De Europees kampioene start met twee gebroken ruggenwervels.