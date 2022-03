Veldslag verwacht in Lapland: ‘Je arm wordt zo koud dat het veel moeite kost om een bidon leeg te knijpen’

Ga d’r maar aan staan: heb je vier marathons en al 370 wedstrijdkilometers in slechts een week tijd in de vermoeide en gepijnigde benen, volgt nog een wedstrijd. En wat voor één: De Alternatieve Elfstedentocht. De enige koers over 200 kilometer wordt dit jaar niet op de vertrouwde Weissensee in Oostenrijk verreden, maar in Lapland. Daar, helemaal in het hoge noorden van Zweden, net onder de poolcirkel, ligt een ijslaag van een meter dikte. Het is er zo koud, dat het zeewater van de Botnische Golf dichtvriest bij het havenstadje Lulea. Tel daar een harde snijdende wind bij op, die vrij spel heeft boven de inham, en de logische verwachting is dat morgen een veldslag plaatsvindt in het mannenpeloton.