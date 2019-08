Veldwijk slaat lucratief aanbod vanuit Iran af: ‘Ik volg mijn gevoel’

Voormalig FC Twen­te-doel­man Stevens is na malheur klaar voor de mooie jaren

11:17 Sonny Stevens bloeide op in Deventer. De huidig keeper (27) van SC Cambuur hervond na jaren van blessureleed bij Go Ahead Eagles de weg naar boven. ,,Sportief was het misschien karig, persoonlijk beleefde ik in Deventer eindelijk weer een goed jaar.’’