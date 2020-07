Veltman bij Brighton nieuwe ploeggenoot Pröpper

,,Het was tijd om te gaan”, zo lichtte Veltman zijn beslissing om uit Amsterdam te vertrekken toe. ,,Ik was toe aan een nieuwe ervaring, aan voetballen in een ander land. Wat is er dan mooier dan Engeland. Nergens wordt zo gespeeld als in de Premier League, met zo veel bezieling en zo veel tempo. Ik ben dat gewend in de Champions League. Nu ga ik dat elke week meemaken.”

Het contract van Veltman bij Ajax zou medio volgend jaar aflopen. Daarom stond de Amsterdamse club niet onwelwillend tegenover een transfer. In de Premier League komt Veltman Hakim Ziyech tegen. De Marokkaanse spelmaker heeft de eerste trainingen bij Chelsea er al op zitten.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Nouri

Veltman gaat bij Brighton, dat in de Premier League van Engeland op de 15de plaats eindigde, ter ere van Abdelhak Nouri met rugnummer 34 spelen. ,,Hij is was een geweldige speler en ook een fantastisch persoon. Iedereen houdt van hem”, aldus de in Velsen geboren voetballer.

Veltman is al sinds 2001 Ajacied. Op 19 augustus 2012 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Hij speelde in totaal 246 officiële wedstrijden voor Amsterdamse club en maakte daarin 10 doelpunten. De verdediger werd vier keer kampioen met Ajax.