Veltman: Het was een zware wedstrijd, maar moeten het in Arena af kunnen maken

Rus en Kerkhove al vroeg naar de uitgang verwezen in New York

0:06 Arantxa Rus is er komende week niet bij, als in New York het hoofdtoernooi van de US Open begint. De 28-jarige Westlandse verloor al in de eerste kwalificatieronde van Isabella Shinikova: 6-1, 4-6, 1-6. Landgenote Lesley Kerkhove slaagde er ook niet in de klus te klaren in de Amerikaanse hitte. Zij moest in een allesbeslissende tiebreak het onderspit delven tegen Johanna Larsson: 6-3, 6-7(2), 6-7(3