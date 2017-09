Vente droomde van debuut tegen Otamendi en Stones

Europa league Deze oude bekenden zien we terug in de Europa League

13 september Nadat dinsdag de Champions League is begonnen aan de groepsfase, geldt dat donderdagavond voor de Europa League. 48 teams strijden in 12 poules voor twee plekken in de finale, op 16 mei in Lyon. Welke oude bekenden van FC Twente en Heracles Almelo zien we aan het werk? We hebben ze op een rijtje gezet.