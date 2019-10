‘Venus liet zien dat ook voor donkere meisjes uit arm gezin alles mogelijk is’

Heracles door in beker na doelpunten­fes­tijn: ‘Leuke wedstrijd voor publiek, niet voor ons’

9:40 ALMELO - Een felicitatie vonden de spelers van Heracles hun optreden tegen RKC Waalwijk gisteren niet waard. De ploeg van trainer Frank Wormuth won met 4-3 en is een ronde door in de beker. „Maar we maken het onszelf zo verschrikkelijk moeilijk”, zegt spits Cyriel Dessers.