Venus Williams geniet van eerste bezoek aan Nederland: ‘Had hier veel eerder naartoe moeten komen’

Cody Gakpo de nieuwe spits van Oranje: ‘Hiddink en Schmidt zeiden het al, maar ik wilde het nog niet geloven’

In een tijd waarin veel jonge topvoetballers haast hebben, bouwt hij zijn carrière juist geleidelijk aan op. Op zijn 24ste is Cody Gakpo nu doorgebroken in de top van de Premier League bij Liverpool en klaar om mee aan het stuur te zitten bij Oranje. Te beginnen tegen Kroatië.