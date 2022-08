Venus Williams onderuit bij eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd: ‘Gewoon een beetje roestig’

Venus Williams heeft haar eerste wedstrijd in het enkelspel in bijna een jaar net niet weten te winnen. De 42-jarige Williams moest in Washington in drie sets haar meerdere erkennen in de Canadese qualifier Rebecca Marino, de nummer 111 van de wereld. Het werd 4-6 6-1 6-4. In de derde set stond Williams, die niet meer voorkomt op de wereldranglijst, nog met 4-1 voor.

,,Gewoon een beetje roestig”, zei Williams over haar optreden. ,,Ik heb mezelf ook in de derde set in een goede positie gebracht. Ik moest alleen wat schroom van me afgooien, maar dat was gewoon te verwachten. Ik had gewild dat ik deze wedstrijd eruit had kunnen trekken, voor het publiek en voor het toernooi. Maar zo loopt het niet altijd. Alles wat ik kan doen is een nieuw toernooi spelen en beter proberen te spelen.”

Zevenvoudig grandslamwinnares Williams doet de komende weken ook mee aan de grote toernooien van Toronto en Cincinnati. Eind augustus en in september maakt ze ook haar opwachting op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Eind augustus 2021 kwam Williams voor het laatst in actie. In Chicago verloor ze van Hsieh Su-wei uit Taiwan.

Mannen

De Zweed Mikael Ymer heeft op het ATP-toernooi van Washington Andy Murray uitgeschakeld. De nummer 115 van de wereld was met 7-6 (8) 4-6 6-1 te sterk voor de 35-jarige Schot, tegenwoordig de mondiale nummer 50. Het duel duurde liefst 2 uur en 50 minuten. In de eerste set overleefde Ymer vier setpunten en in de derde set benutte hij op eigen service zijn eerste matchpoint. Hij brak Murray liefst drie keer in de beslissende set.

Botic van de Zandschulp doet ook mee in Washington. De Kroaat Borna Gojo is in de nacht van dinsdag op woensdag zijn eerste tegenstander. Qualifier Gojo, de nummer 198 van de wereld was met 4-6 7-6 (4) 6-2 te sterk voor de Australiër James Duckworth. De Rus Andrej Roeblev is als eerste geplaatst in de Amerikaanse hoofdstad.