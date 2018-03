Venus Williams plaatst zich voor kwartfinale Indian Wells

De Amerikaanse won met 7-6 (8-6), 6-4. Ze neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de strijd tussen Danielle Collins en Carla Suarez. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat de 37-jarige tennisster de kwartfinales van Indian Wells bereikt.



Venus Williams won maandagnacht in de 29e editie van de 'Sister Act' van Serena Williams. Serena Williams maakte in Indian Wells haar officiële comeback na ruim een jaar afwezigheid. De 23-voudig grandslamwinnares werd in de tussentijd moeder. De voormalig nummer één van de wereld, die zich kranig verweerde tegen haar oudere zus, had in Indian Wells een ronde eerder Kiki Bertens met de nodige moeite verslagen. Ze was de Westlandse met 7-6 (5) 7-5 de baas, maar kwam tegen Venus tekort.