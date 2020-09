Venus Williams voor het eerst uitgeschakeld in eerste ronde in New York: ‘Niet lastig om gemotiveerd te blijven’

Venus Williams is bij de US Open in New York op een dieptepunt beland. De inmiddels 40-jarige Amerikaanse verloor in haar lange carrière nog nooit in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in eigen land. Tegen de Tsjechische Karolina Muchova was ze echter niet opgewassen: 6-3, 7-5.

Venus Williams, de oudere zus van 23-voudig grandslamkampioene Serena Williams, deed voor de 22ste keer mee aan de US Open. Begin dit jaar ging ze bij de Australian Open ook al in de eerste ronde onderuit. De zevenvoudige grandslamkampioene, met twee titels in New York (2000 en 2001), is sinds 2017 niet meer verder gekomen dan de derde ronde bij een majortoernooi. Toch denkt de oudgediende nog niet aan stoppen. Bij de verschoven Open Franse titelstrijd op Roland Garros, die eind september begint, is ze ook weer van de partij.

Lees ook Serena Williams zet in New York eerste stap in jacht op 24ste Grand Slam Lees meer

,,Ik ben goed in wat ik doe. Ik houd van deze sport”, liet Venus Williams na haar nederlaag monter weten. ,,Daarom is het ook niet moeilijk om gemotiveerd te blijven. Niet veel mensen krijgen de kans om op deze manier hun leven in te vullen. Ik voel me gezegend en bevoorrecht.”

Serena Williams zette op haar beurt een record neer in de US Open. De zesvoudige kampioene in New York behaalde tegen haar landgenote Kristie Ahn haar 102e zege op het grandslamtoernooi in eigen land (7-5. 6-3). Daarmee verbrak ze het record van Chris Evert, die in haar loopbaan op 101 overwinningen uitkwam bij de US Open.

Volledig scherm Karolina Muchova. © EPA