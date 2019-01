Verbazing bij ijsclub Noordlaren

Nadat de keurmeester van schaatsbond KNSB vanochtend in alle vroegte in het Overijsselse dorp bijna 5 centimeter dikte mat, trok Noordlaren zich terug. ,,Haaksbergen had zondag al 3 centimeter ijs en was dus het eerste'', zei voorzitter Jan Geert Veldman op TV Noord.



De club had graag morgen de tweede marathon willen houden, maar de KNSB gaf geen goedkeuring. ,,Wij wilden graag, maar er kan maar één marathon verreden worden, omdat de wedstrijdrijders op de Weissensee zitten. Ik ben er verbaasd over dat er maar één marathon verreden mag worden'', aldus Veldman.