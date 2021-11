‘Verbeek had gelijk: dit was pure sabotage, maar bij Almere vonden ze het een pass op maat’

Toen Verbeek het woord sabotage in zijn mond nam, dacht ik: daar gaan we weer, sneu gedoe. De man is weer eens nukkig en het ligt uiteraard aan een ander. Bovendien: bij dit soort duistere praktijken denk je aan de tweede divisie op Sicilië, belchinezen op de tribune, of een schimmige poulewedstrijd in de Afrika Cup. Uiteraard gebeuren dit soort dingen niet in onze keurige Keuken Kampioen Divisie. Bloopers komen daar voort uit onkunde, niet uit bedrog. Matchfixing is bij ons een ander woord voor onhandigheid.