Verbeek terug in Twente, Tankink breekt record

Legendarische FC Twente-goal

FC Twente bereikte in het seizoen 1974-1975 de finale van de UEFA Cup door op 23 april 1975, maandag 43 jaar geleden, te winnen van Juventus. In Italië wordt het 0-1 door een prachtig doelpunt van Johan Zuidema. Juventus zou zich een aantal dagen later kronen tot kampioen van Italië. De Tukkers verliezen uiteindelijk in de finale van Borussia Mönchengladbach. Hoewel het uit 0-0 wordt, verliest Twente thuis met 1-5. De huidige coach van Bayern München, Jupp Heynckes, scoorde drie keer.