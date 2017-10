Verbij is sneller dan zijn ploeggenoten van Plantina

Pak slaag voor Longa’30 in derby tegen RKZVC

20:46 ZIEUWENT - RKZVC is met overtuigende cijfers winnaar geworden van de derby tegen Longa’30. Beide ploegen waren nog zonder puntverlies maar het verschil tussen beide ploegen was deze avond duidelijk. Sjors Storkhorst was de grote man bij de thuisploeg met vier treffers.