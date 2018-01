Verbij naar WK sprint, Ntab reserve

HSC'21 verliest in slotseconden van koploper UNA

17:18 HAAKSBERGEN - HSC'21 heeft het duel met koploper UNA in de slotseconden verloren. Nadat Bas ter Hogt vanaf elf meter een 0-1 achterstand ongedaan maakte, leek het duel in een gelijkspel te eindigen. Diep in blessuretijd zorgde Bogaerts ervoor dat HSC'21 dat op dat met tien man speelde, alsnog verloor.