Verbij staat op tegen racisme: ‘Bij grapjes over je afkomst voel je je altijd ergens buitengesloten’

Nederland aan kop in poulefase van het WK FIFA 21 voor landen­teams

21 mei E_Oranje, het Nederlandse FIFA 21-team, staat op dit moment aan kop in de Europese groepsfase van het WK voor landenteams. In de kwalificatieronden is Nederland het enige land dat nog geen wedstrijd verloren heeft. Ons land wordt in het internationale toernooi vertegenwoordigd door Levi de Weerd van Vitesse en Ali Riza Aygün van PSV Esports.