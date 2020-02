Verbij toont respect: ‘Monster Koelizjnikov is geen mens’

Door Lisette van der Geest

Zijn rechterschouder schoot een dag eerder bij een valpartij nog uit de kom, het is een kwaal waar Pavel Koelizjnikov al vijf jaar last van heeft en waarbij een eerdere operatie geen soelaas bood, maar dat deerde vrijdag in Salt Lake City niet. Tape eromheen, en met overmacht werd de wereldrecordhouder wereldkampioen op de 500 meter.

,,Maar Koelizjnikov is dan ook geen mens”, zei Kai Verbij niet veel later, respectvol spottend over de gespierde Rus die met 33.72 zes tienden sneller was dan hij, de nummer tien en beste Nederlander in het eindklassement. Koelizjnikov is een soort machine. Verbij is absoluut geen iele, ranke man. ,,Maar als je mij naast Koelizjnikov zet, ben ik echt een kleutertje. Hij is gewoon een monster.” Met een glimlachje, om het imposante postuur van zijn concurrent nog wat meer te benadrukken: ,,Ik wil niet vechten met hem, weet je.”

Volledig scherm © EPA

Dat ‘monster’ deed kort daarvoor in het Russisch zijn verhaal, bijgestaan door zijn Nederlands sprekende coach Kosta Poltavets. ,,Het was eigenlijk best moeilijk door dat oude probleem met die schouder”, zegt hij. ,,Daarom heb ik heel voorzichtig gereden. Ik dacht qua gevoel dat ik een tijd van 34,3 à 34,2 zou rijden, maar nu bleek het ijs in mijn voordeel te werken, dat ik makkelijk kon glijden. Dat is de verklaring voor die snelle tijd”, zegt hij. En, een tikkeltje filosofisch: ,,De wereld werkt in cirkels, een dag eerder viel ik, bracht het ijs mij naar beneden. Vandaag bracht het ijs mij naar boven.”

Het kan harder, denkt de Rus. Zonder schouderprobleem zou hij waarschijnlijk meer risico hebben genomen. Maar voor het eindklassement maakt het niets uit. Het antwoord op de vraag of het nog speciaal is om onder de 34 seconden te rijden is kort en behoeft geen Nederlandse vertaling ‘Net’. Nee, het speciale is er wel vanaf. Maar ook Koelizjnikov heeft nog tijden om over te dromen: ,,Met een goede opening en een heel goede ronde: 33,33.”

Koelizjnikov is tevens de grote favoriet voor de 1000 meter die vandaag gereden wordt, maar op voorhand is de Rus voorzichtig. ,,Het is geen feit. Eerst rijden, dan zien.” Het is de afstand waar Verbij regerend kampioen op is. Het is ook de afstand waarop Thomas Krol en Kjeld Nuis, de andere Nederlandse deelnemers, dit jaar indrukwekkende races lieten zien. Verbij: ,,Als je kijkt hoe makkelijk Koelizjnikov een rondje 4.0 rijdt, is hij de topfavoriet. Hij rijdt eerder en zal ongetwijfeld een snelle tijd neerzetten. Dan moeten we kijken of we die kunnen aanvallen. Zo niet, dan wordt het strijden om plek twee.”

Scherp

De 1000 meter is ook de afstand waar Verbij het meest in zijn ‘comfortzone’ zit. Op de 500 meter komt hij momenteel tekort voor de prijzen. Met in zijn kielzog op plaats twaalf Jan Smeekens, een plek voor Nederlands kampioen Dai Dai Ntab, die naderhand sprak over een ‘veel te rommelige race met veel missertjes’.

Verbij was direct na zijn 500 meter berustend. Zijn opening moet sneller, wil hij zich kunnen meten met de absolute top op de kortste afstand, weet hij. ,,Als je mijn rondje ziet, moet het kunnen. Maar met mijn opening kan het niet. Dan weet ik dus waaraan ik moet werken, want ik wil hier ook heel graag meedoen.”