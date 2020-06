Verdediger Oosterwolde naar FC Twente/Heracles Academie

Oosterwolde maakte in de D-jeugd de overstap van het Zwolse ZAC naar de FC Twente Voetbalacademie. „Ik ben heel blij met dit contract. Ik heb al die jaren met een trots gevoel voor de Voetbalacademie gespeeld en kijk uit naar het nieuwe seizoen. Begin van het seizoen heb ik met de selectie van FC Twente meegetraind en ook minuten mogen maken in twee oefenduels. Door een knieblessure ben ik er een tijdje uit geweest. Dat was een tegenslag, ook omdat ik dicht tegen het eerste aan zat. Ik ben er goed uitgekomen en nu weer fit. Ik heb er zin in dat het straks weer gaat beginnen en we weer ‘normaal’ kunnen trainen zodat ik me kan laten zien. Mijn eerste doel nu is om mijn debuut in de eredivisie te maken.”