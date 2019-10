Verlaten straten, zandzakken en slagregens in Suzuka

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink



Van een flinke regenbui knapt de Formule 1 doorgaans aardig op, maar dit is iets te veel van het goede. Het regent in Suzuka sinds vrijdagavond onafgebroken en de windvlagen zijn stevig. Vooralsnog gelukkig geen modderstromen of rondvliegende dakpannen hier, maar nee, de kwalificatie had vandaag zeker niet door kunnen gaan.

Een onverwachte rustdag dus voor het reizende racecircus. Het circuit is verboden terrein. Wat de coureurs vandaag zoal doen, kon u op deze site al lezen. Hier in het mediahotel is het vooral rondhangen in de lobby, ouwehoeren, lezen en Netflixen, al is de wifi niet ingericht op een paar honderd verveelde journalisten. Shiroko, zoals het dorpje waar we zitten heet, biedt helaas weinig indoor vermaak.

Vanmiddag een klein wandelingetje gemaakt. Na twee minuten lopen ben je kletsnat van top tot teen, maar dat deert niet omdat het alles behalve koud is. Het water van de Isebaai, op tien minuten lopen, was kalm. Bijna alle winkels waren dicht, bij de huizen zijn de rolluiken naar beneden. Soms waren houten schotten voor de ramen geplaatst, ze zijn in dit land helaas wel wat gewend aan natuurgeweld. Vanaf het station reden de treinen naar Nagoya en Osaka gewoon, maar verder was het vooral heel stil op straat. Een beetje spookachtig, maar in onze vertrouwde Bar Santa Monica werd gewoon een stevige curry geserveerd voor de lunch.

Een aparte gewaarwording, een vrije zaterdag in een raceweekeinde. Zoals het verlaten van het circuit gisteravond ook vreemd aandeed. Er reden trucks door de paddock, alles werd afgebroken. Het voelde als zondagavond na de race. Behalve dat er dan niet met zandzakken wordt gesjouwd door de monteurs.

Omdat de mediabus al vol zat met collega’s die voor de buien weg wilden zijn, besloten we een taxi te nemen. Tja, dat dachten met ons nog duizenden racefans. Bij een stomerij vroegen we twee lieve Japanse dames of ze een taxi wilden bellen. Toen ze aan de andere kant van de lijn de enorme wachttijd hoorden, besloten ze ons maar gewoon een lift te geven. Daar zaten we, drie lange blanke mannen, opgevouwen achterin de Mazda van twee kleine Aziatische vrouwtjes. Ze spraken geen woord Engels, maar ze begrepen hopelijk hoe dankbaar we waren voor hun hulp. Op het scherm in hun auto stond live tv aan en werd al gewaarschuwd voor Hagibis, de supertyfoon die dit slechte weer allemaal veroorzaakt.

Ook nu gaat het op de meeste televisiezender non-stop over Hagibis, hier vooral aangeduid als ‘19’, omdat het al de 19de tyfoon van het seizoen is. Natuurlijk worden er onderling flauwe grappen gemaakt over schuilen in de badkuip en een ingelaste Hagibis-borrel. Maar als je de beelden uit andere delen van het land ziet, waar mensen geëvacueerd worden, rivieren overstromen en het openbare leven is ontwricht, is het toch vooral te hopen dat al die aardige Japanners zo veel mogelijk ellende bespaard blijft.

