Vermoeide Pinot laat najaar schieten

Pinot moest in de Tour de France in de negentiende etappe de strijd staken vanwege een spierblessure. Hij stond op dat moment vijfde in het klassement, met uitzicht op een hogere klassering. Pinot twijfelde destijds even of hij nog wel moest doorgaan op het hoogste niveau. Zijn ploegleiders wisten hem echter te overtuigen om in 2020 toch weer voor zijn kansen te gaan.