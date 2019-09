Verrassend? Dit zijn volgens FIFA 20 de beste spelers van FC Twente en Heracles

Wie is de beste speler in de selectie van FC Twente en Heracles Almelo? Afgaande op voetbalgame FIFA 20, die deze week verschijnt, zijn dat Paul Verhaegh en Mauro Júnior.

De 26-jarige Verhaegh krijgt in FIFA20 een beoordeling van 73 punten, gebaseerd op een lijst van ruim 20 vaardigheden. De rechtsback blinkt volgens FIFA vooral uit in intercepties, tackles, sprongkracht en penalty's. Helaas voor Twente is Verhaegh al tijden geblesseerd.

FC Twente keert na een jaar afwezigheid - de eerste divisie zit niet in FIFA - terug in het voetbalspel. Aitor Cantalapiedra (72), Emil Berggreen (71), Javier Espinosa (71) en Wout Brama (70) komen het dichtst in de buurt van Verhaegh. Beoordelingen kunnen in FIFA gedurende een seizoen veranderen, naar gelang de vorm van de dag van de voetballer.

Volledig scherm De beste spelers van FC Twente en Heracles © screenshot

Drie keer de sterkste

Bij Heracles is PSV-huurling Mauro Júnior volgens de data achter FIFA de beste man van de ploeg, met een beoordeling van 69 punten. Hij deelt die klassering met Mohammed Osman (69) en Alexander Merkel (69), maar eindigt aan kop omdat hij het beste 'tempo’ in zijn spel heeft.

Qua sprintsnelheid scoort Mauro Júnior hoog: 77 punten. Lennart Cyborra is daarin de uitblinker in Almelo, met een sprintsnelheid van 87. Bij FC Twente is de absolute koploper op dat gebied Rafik Zekhnini. De buitenspeler krijgt een beoordeling van maar liefst 90 punten voor zijn snelheid. Dat is volgens Zekhnini overigens nog niet genoeg, hij beweert nóg sneller te zijn in onderstaande Instagram-post.

De volledige rankings zijn hier terug te vinden. Voormalig FC Twente-speler Hakim Ziyech is de beste speler van de eredivisie met een score van 85 punten. FC Twente-aanvaller Keito Nakamura behoort op papier tot een van de slechtere spelers van FC Twente met een rating van 62.