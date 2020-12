Verrassende ommezwaai: Cavendish gaat tóch door met wielrennen

De wereldkampioen op de weg van 2011 zinspeelde in oktober over het einde van zijn carrière. Hij had op dat moment nog geen ploeg voor 2021 en zei na Gent-Wevelgem met tranen in zijn ogen dat hij misschien wel zijn laatste wedstrijd had gereden. Cavendish behaalde de laatste jaren mede door blessures weinig aansprekende resultaten meer. Zijn laatste overwinning dateert van begin 2018. De sprinter reed dit jaar voor Bahrain-McLaren.

Ploeggenoot van Jakobsen

,,We delen prachtige herinneringen met Mark”, zegt teambaas Patrick Lefevere. ,,In zijn drie jaar bij ons heeft hij niet alleen vele overwinningen geboekt, maar hij liet ook zien wat voor betrokken teamspeler hij is. We zijn heel blij dat Mark terugkeert in onze familie. Hij is een leider en brengt enorm veel ervaring met zich mee die hij kan delen met onze jonge renners. Maar we hebben er ook vertrouwen in dat hij zelf nog iets kan geven aan het team.”