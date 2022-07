Verrassing op Wimbledon: Iga Swiatek verliest na 37 zeges op rij weer eens, Alizé Cornet blijkt te sterk

De indrukwekkende zegereeks van tennisster Iga Swiatek is op het gras van Wimbledon ten einde gekomen. De Poolse nummer 1 van de wereld moest in de derde ronde van het prestigieuze grandslamtoernooi met 6-4 6-2 haar meerdere erkennen in de Française Alizé Cornet, de nummer 37 van de wereld.

De 21-jarige Swiatek, in de vorige ronde in drie sets te sterk voor de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove, had sinds half februari niet meer verloren. Ze boekte 37 overwinningen op rij.

Vorige maand schreef Swiatek met overmacht Roland Garros op haar naam. Sinds haar nederlaag in februari in Dubai tegen de Letse Jelena Ostapenko won ze zes toernooien achter elkaar.

Swiatek is op Wimbledon nooit verder gekomen dan de vierde ronde.

Gauff verliest van landgenote Anisimova

De Amerikaanse Coco Gauff is in de derde ronde uitgeschakeld door haar landgenote Amanda Anisimova. De als elfde geplaatste Gauff verloor op het Centre Court met 6-7 (4) 6-2 6-1.

De spannende eerste set nam ruim een uur in beslag en de tweede en derde set duurden gezamenlijk even lang. De 20-jarige Anisimova, de nummer 20 van de plaatsingslijst, won in de beslissende set vijf games op rij en maakte het af met een lovegame.

Amanda Anisimova (r) krijgt de felicitaties van Coco Gauf. © AFP

De 18-jarige Gauff, vorige maand finaliste op Roland Garros, gold als een outsider voor de titel op Wimbledon. Drie jaar geleden baarde ze als 15-jarige opzien door er de vierde ronde te halen en ook in 2021 wist ze in Londen door te dringen tot de laatste zestien.

Gauff verloor vorige maand in de finale van Roland Garros in twee sets van Swiatek.

Op het Centre Court was de Spaanse Paula Badosa met met 7-5 7-6 (4) te sterk voor de Tsjechische Petra Kvitova, tweevoudig kampioene in Londen. Kvitova pakte in 2011 en 2014 de titel.

