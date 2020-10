Verstappen acht zich kansrijk op nieuw circuit: ‘Dat kan het interessant maken’

De koningsklasse doet dit weekeinde voor het eerst het circuit in Portimão aan. Verstappen reed er dit jaar al eens in een GT-auto. ,,Toen regende het vrijwel de hele tijd. Het was leuk om hier te rijden, zeker toen het nat was. Er zitten veel hoogteverschillen in en de layout is gewoon heel cool. Het circuit is een beetje technisch, maar over het algemeen snel dus ik kijk ernaar uit hier in een Formule 1-wagen te rijden. Ik vind het altijd leuk om nieuwe banen te ontdekken. Het is voor iedereen weer iets nieuws en dat kan het interessant maken.”